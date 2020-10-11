Вашингтон, 11 октября, 2020, 23:28 — ИА Регнум. Кинотеатральные премьеры двух фильмов перенесла на 2021 год студия Lionsgate. Об этом 10 октября сообщает издание The Wrap.

Цитата из к/ф «Фаталь». Реж. Деон Тейлор. 2020. США Поцелуй

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Под перенос попала картина в жанре хоррор «Фаталь» с Хилари Суонк в главной роли, а также фантастическая лента «Путешественники», где главную роль исполнил Колин Фаррелл. Данные фильмы должны были появиться на экранах кинотеатров в ноябре 2020 года, но в связи с негативной ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса руководство студии приняло решение перенести премьеры.

Отметим, что речь идёт именно о кинотеатральных показах. Представители студии Lionsgate решили не следовать примеру своих коллег, которые отменили живые показы, а провели премьеры фильмов через онлайн-сервисы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно о решении студии Wald Desney перенести премьеру мультфильма от студии Pixar под названием «Душа» на 25 декабря 2020 года. Причём картину можно будет увидеть только в онлайн-сервисе Disney+.