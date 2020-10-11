Берлин, 11 октября, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудила с ним ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе правительства Германии.

Primeminister.am Никол Пашинян и Ангела Меркель

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«Канцлер приветствовала соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях и подчеркнула, что его должны соблюдать все стороны», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что канцлер ФРГ также призвала «начать обстоятельные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ».

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Причиной конфликта является территориальный спор между государствами за право обладания Нагорным Карабахом.

Накануне, 10 октября, в 12:00 вступил в силу режим перемирия в Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших. Вступивший в силу режим перемирия фактически сразу был нарушен.