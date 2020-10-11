Москва, 11 октября, 2020, 20:49 — ИА Регнум. Ситуация в Нагорном Карабахе будет в центре внимания в ходе визита главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в Москву. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

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Мнацаканян будет находиться в российской столице с официальным визитом 11−13 октября, состоятся его переговоры с министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым.

«Продолжится диалог по деэскалации напряженности в зоне конфликта и созданию условий для возобновления субстантивного переговорного процесса, в том числе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Причиной конфликта является территориальный спор между государствами за право обладания Нагорным Карабахом.

Накануне, 10 октября, в 12:00 вступил в силу режим перемирия в Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших. Вступивший в силу режим перемирия фактически сразу был нарушен.