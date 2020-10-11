Москва, 11 октября, 2020, 20:30 — ИА Регнум. Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, как проходят испытания разработанной центром вакцины от коронавируса.

Zdrav74.ru Вакцинация

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"Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо уже третий день, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Центр Чумакова получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний своей вакцины на людях. Клинические испытания начались в Новосибирске 6 октября.

Специалисты планируют завершить первую и вторую фазы испытаний в ноябре. Затем запланирована третья фаза испытаний. Речь идёт о цельновирионной инактивированной вакцине, на сегодняшний день создание цельновирионных вакцин лучше всего отработано в мире.