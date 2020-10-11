Киев, 11 октября, 2020, 20:09 — ИА Регнум. На Украине улучшилось состояние бывшего президента страны Петра Порошенко, ранее заболевшего COVID-19. Об этом 11 октября сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в окружении политика.

President.gov.ua Пётр Порошенко

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«Ему (Порошенко — прим. ИА REGNUM) лучше», — заявил источник.

Как передавало ИА REGNUM, бывший глава Украины Пётр Порошенко, у которого подтвердился COVID-19, был госпитализирован 3 октября 2020 года.

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