Киев, 3 октября 2020, 16:32 — REGNUM Бывшего президента Украины Петра Порошенко, инфицированного коронавирусом, госпитализировали в одно из лечебных учреждений Киева с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщает 3 октября пресс-служба партии «Европейская солидарность» со ссылкой на супругу экс-президента Украины Марину Порошенко.
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Кроме того, по словам Марины Порошенко, коронавирусом также заразилась одна из их дочерей.
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Напомним, о своем инфицировании коронавирусной инфекцией Петр Порошенко сообщил 29 сентября.