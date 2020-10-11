Ереван, 11 октября, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики сдерживает атаки вооруженных сил Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения. Об этом 11 октября сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Nkrmil.am Солдаты Армии обороны Нагорного Карабаха

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По её словам, Азербайджан нарушил договорённости о гуманитарном перемирии и предпринимает атаки на южном направлении линии соприкосновения, применяя бронетехнику и ракетно-артиллерийские средства.

«Подразделения армии обороны решительно подавляют все действия противника», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Причиной конфликта является территориальный спор между государствами за право обладания Нагорным Карабахом.

Накануне, 10 октября, в 12:00 вступил в силу режим перемирия в Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших. Вступивший в силу режим перемирия фактически сразу был нарушен.