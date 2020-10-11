Баку, 11 октября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны Армении населённых пунктов четырех районов вокруг Нагорного Карабаха.

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

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«Армянские вооруженные силы обстреливают села Агдамского, Тертерского, Агджабединского и Физулинского районов», — сообщили в минобороны Азербайджана.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. Причиной конфликта является территориальный спор между государствами за право обладания Нагорным Карабахом.

Накануне, 10 октября, в 12:00 вступил в силу режим перемирия в Карабахе с целью обмена пленными и телами погибших. Вступивший в силу режим перемирия фактически сразу был нарушен.