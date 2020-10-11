Москва, 11 октября, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении средств для выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает пресс-служба правительства России.

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Напомним, что в рамках поддержки семей с детьми, российские власти установили пособия на детей в возрасте от трех до семи лет тем семьям, где доходы на одного члена ниже прожиточного минимума. Согласно указу президента России Владимира Путина, пособия начисляются с января 2020 года, хотя фактические выплаты начались с 1 июня.

Пособие составляет половину от прожиточного минимума в регионе на одного ребенка. В среднем — это около пяти с половиной тысяч рублей в месяц.

Первоначальные расчеты необходимом количества бюджетных средств, которые нужно выделить на эти пособия, были скорректированны — понадобились дополнительные средства.

На заседании 8 октября правительство приняло решение выделить дополнительно на эти цели ещё 8,8 млрд рублей.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек», — сообщили в правительстве России.