Москва, 11 октября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки было зарегистрировано 13 634 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Лидером по приросту по-прежнему остается Москва — 4501 случай заражения в сутки. При этом накануне в Москве фиксировалось 4015 случаев COVID-19. Далее следует Санкт-Петербург — 528 случаев, затем Московская область — 419, затем Ростовская область — 272.

Отмечается, что 13 634 новых случая COVID-19 за минувшие 24 часов зарегистрированы в 85 регионах России (вся территория). При этом из новых случаев 26,3% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий COVID-19 скончались 149 человек. Выздороветь смогли 4290 пациентов.