Москва, 11 октября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 4501 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 октября сообщил оперативный штаб столицы.

vk.com/covid2019 official Оперативная информация по коронавирусу в Москве

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Это на 396 случаев больше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 4105 новых случаев заражения. Данный показатель является максимальным значением суточного прироста новых случаев коронавируса в столице с начала мая 2020 года.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 330 418 случаев заражения коронавирусом.