Москва, 11 октября, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что делать тесты на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 — это пустая трата времени. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По словам Жемчугова, тесты на антитела к коронавирусу, которые сейчас делают в частных лабораториях и цена на которые начинается от 970 рублей — это пустая трата денег.

«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно», — сказал специалист.

Он отметил, что наличие антител в организме человека вовсе не означает, что он может не носить медицинскую маску в общественных местах и вообще пренебрегать мерами безопасности.

Жемчугов добавил, что до сих пор нет точных данных о том, насколько долго выработанные организмом антитела могут противостоять коронавирусу SARS-CoV-2.