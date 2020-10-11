Москва, 11 октября, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Директор научно-исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как организмы мужчин и женщин реагируют на разработанную в его центре первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, которая получила название «Спутник V».

Цитата из видео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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По словам Гинцбурга, пока нет данных о том, чтобы организмы мужчин и женщин как-то по-разному реагировали на вакцину «Спутник V». Но он отметил, что статистически достоверная информация появится позже.

«Может быть, когда 40 тыс. провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Напомним, что в России была разработана первая в мире вакцина против коронавируса SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные испытания вакцины. В них должны принять участие 40 тысяч человек, из них 10 тысяч получат плацебо.