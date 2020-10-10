Ереван, 10 октября, 2020, 23:45 — ИА Регнум. Информация минобороны Азербайджана о том, что вооруженные силы Армении якобы обстреляли город Тертер, не соответствует действительности. Об этом 10 октября сообщила РИА Новости пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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»Эта очередная ложь», — сказала представитель военного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября в пресс-службе минобороны Азербайджана сообщили, что представители вооруженных сил Армении, нарушив режим прекращения огня, обстреляли город Тертер.

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