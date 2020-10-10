Ереван, 10 октября, 2020, 23:36 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Армении заявили, что Азербайджан пытается сорвать соглашение о прекращении огня. Об этом 10 октября сообщается в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

Mod.gov.az Реактивная система залпового огня азербайджанской армии

«Нарушая свои обязательства, Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах», — отмечается в заявлении.

Данный факт расценивается официальным Ереваном как попытка сорвать выполнение ранее достигнутых договоренностей.

Напомним, ранее в столице России городе Москве состоялись консультации между дипломатами Армении и Азербайджана. В ходе переговоров было достигнуто соглашение о временном прекращении огня.