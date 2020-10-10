Вашингтон, 10 октября, 2020, 22:11 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем прекрасном самочувствии. Об этом 10 октября он сообщил во время выступления с балкона Белого дома.

Facebook.com/DonaldTrump Дональд Трамп

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"Хочу сказать, что чувствую себя замечательно. Спасибо всем за ваши молитвы», — заявил Трамп.

Напомним, ранее на прошлой неделе у президента США Дональда Трампа выявили коронавирусную инфекцию.