Бухарест, 10 октября, 2020, 21:29 — ИА Регнум. В столице Румынии городе Бухаресте прошли акции протеста, вызванные недовольством граждан в связи с ограничительными мерами, принимаемыми правительством для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом 10 октября сообщает «Радио Румынии».

Nathan Keirn Протест

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

В ходе протестных акций манифестанты развернули транспаранты, на которых были написаны антиправительственные лозунги.

Площадь, на которой собрались протестующие, была под контролем сотрудников правопорядка, которые не вступали в столкновения с демонстрантами.

Напомним, в связи с ростом выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией власти страны приняли решение закрыть рестораны, кафе и бары. Кроме того, была приостановлена работа кинотеатров.