Тихановская прокомментировала встречу главы Белоруссии с оппозицией в СИЗО
Минск, 10 октября, 2020, 21:19 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который 10 октября встретился в СИЗО с представителями оппозиции, якобы «признал существование политзаключенных» в стране. Об этом написала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своём Telegram-канале.
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»Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления, — отметила она. — Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных».
По ее мнению, Лукашенко должен немедленно освободить политзаключенных, если он хотел показать готовность к диалогу.
Как передавало ИА REGNUM, 10 октября глава Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где пообщался с представителями оппозиции.
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