Москва, 10 октября, 2020, 20:03 — ИА Регнум. У заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 10 октября сообщается в заявлении Департамента транспорта столицы.

Mos.ru Максим Ликсутов

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Отмечается, что у чиновника болезнь проявляется в легкой форме, поэтому он продолжит выполнение своих должностных обязательств удаленно — у себя дома.

«Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения», — приводят в дептрансе слова Ликсутова.

Напомним, за прошедшие сутки в Москве выявили 4 тыс. 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией.