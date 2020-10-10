Степанакерт, 10 октября, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги сработал в столице Нагорного Карабаха — через несколько часов после объявления режима перемирия, передаёт 10 октября Sputnik Армения.

U.S. Department of Defense Истребитель F-16 ВВС Турции

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Уточняется, что жители Степанакерта отправлены в укрытия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, азербайджанские военные со своей стороны обвиняют армянскую армию в обстрелах населённых пунктов.