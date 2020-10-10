Москва, 10 октября, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов получил положительный тест на коронавирус, сообщили 10 октября в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Mos.ru Максим Ликсутов

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»Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения», — цитируют в департаменте слова Ликсутова.

Вице-мэр рассказал, что планирует работать из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин сделал прививку от коронавируса.