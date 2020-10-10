Тегеран, 10 октября, 2020, 19:27 — ИА Регнум. 10 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем послании, что страна приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, призывая соседей вступить в «конструктивный диалог». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

tasnimnews.com/Hamed Malekpour Мохаммад Джавад Зариф

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«Иран приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе в качестве существенного шага к миру», — написал Зариф в своем Twitter-аккаунте.

«Мы призываем наших соседей вести предметный диалог, основанный на уважении международного права и территориальной целостности», — отметил он.

Кроме того, иранский дипломат высоко оценил конструктивные усилия России по мирному урегулированию конфликта.

Ранее президент ИранаХасан Рухани выразил глубокую обеспокоенность по поводу насилия в Нагорном Карабахе, заявив, что конфликт должен быть немедленно прекращен.

«Ничто не может быть решено конфликтом и кровопролитием», — отметил Рухани.