Берлин, 20 марта, 2021, 01:48 — ИА Регнум. Германия может начать самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в случае отказа ЕС от единого заказа на поставку этого препарата. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель 19 марта в ходе пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки с препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в холодильнике

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Она отметила, что граждане государств Евросоюза должны иметь допуск ко всем препаратам от COVID-19, разрешенным Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). При этом канцлер уточнила, что выступает за то, чтобы ЕС заказала «Спутник V» для всех стран объединения.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Евросоюз не располагает необходимым количеством вакцин, чтобы остановить третью волну пандемии.