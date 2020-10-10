Баку, 10 октября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Огонь прекращён в Нагорном Карабахе, заявил 10 октября журналистам представитель администрации азербайджанского президента Фуад Ахундов.

Anton Nossik Окопы. Нагорный Карабах

ИА REGNUM), огонь прекращён около двух часов назад. Огневые точки, которые продолжали стрелять, были подавлены». Ахундов «Мы созванивались некоторое время назад, по их информации (военных — прим.), огонь прекращён около двух часов назад. Огневые точки, которые продолжали стрелять, были подавлены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, через некоторое время после начала гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе (с 12:00 по местному времени 10 октября) армянские и азербайджанские военные обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.