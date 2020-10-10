Баку заявил, что в Нагорном Карабахе больше не стреляют
Баку, 10 октября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Огонь прекращён в Нагорном Карабахе, заявил 10 октября журналистам представитель администрации азербайджанского президента Фуад Ахундов.
Anton Nossik
Окопы. Нагорный Карабах
«Мы созванивались некоторое время назад, по их информации (военных — прим. ИА REGNUM), огонь прекращён около двух часов назад. Огневые точки, которые продолжали стрелять, были подавлены».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, через некоторое время после начала гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе (с 12:00 по местному времени 10 октября) армянские и азербайджанские военные обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.