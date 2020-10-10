Бишкек, 10 октября, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Россия остаётся для Киргизии главным стратегическим партнёром, заявил новый премьер-министр страны Садыр Жапаров после утверждения его кандидатуры парламентом 10 октября.

Facebook.com/japarov.sadyr Садыр Жапаров

Жапаров «Россия является нашим стратегическим партнёром и останется им».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Киргизии утвердил состав нового правительства на заседании сегодня, 10 октября. Жапаров назначен главой правительства.