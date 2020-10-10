Бишкек, 10 октября, 2020, 16:28 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил о возможности привлечения организации к разрешению ситуации в Киргизии. Об этом 10 октября сообщает RT.

Odkb-csto.org Сергей Лавров и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась

«ОДКБ, если потребуется, сыграет свою роль, в том числе, может быть, посредническую. Такой опыт уже есть. Вот, если обратиться к истории, к тем событиям, которые раньше происходили, в Бишкеке, в частности, то такой опыт — он имеется уже, и свою положительную роль сыграла и ОДКБ, в том числе, посреднические такие функции», — отметил Зась в комментарии изданию.

Генсек ОДКБ выразил надежду, что ситуация в Киргизии стабилизируется и участники процесса будут принимать решения в правовом ключе.

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. После подведения итогов, лидеры партий, потерпевших поражение, вывели своих сторонников на улицу, в результате чего начались столкновения.