Кандидат в премьер-министры Киргизии рассказал об обещании Жээнбекова
Бишкек, 10 октября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Об обещании президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку сообщил кандидат в премьер-министры страны Садыр Жапаров на заседании парламента 10 октября.
Kremlin.ru
Сооронбай Жээнбеков
«Я встретился с Жээнбековым, он обещал написать заявление об уходе».
Глава государства, по словам назначенного в премьер-министры, сказал, что уйдёт, если новое правительство во главе с Жапаровым будет утверждено.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая в парламенте, Жапаров сказал, что не будет менять состав правительства.