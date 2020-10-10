Москва, 10 октября, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Тест патриарха Московского и всея Руси Кирилла на коронавирус SARS-CoV-2 оказался отрицательным. Об этом сегодня, 10 октября, сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Напомним, что ранее стало известно о том, что патриарх Кирилл ушел на самоизоляцию в связи с тем, что контактировал с человеком, у которого был выявлен коронавирус. Также патриарх Кирилл сделал тест на коронавирус.

Результат этого теста оказался отрицательным.

«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные», — сообщил митрополит Илларион.

Но при этом он отметил, что предстоятель Русской православной церкви все равно выдержит 14-дневный карантин.