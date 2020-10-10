Бишкек, 10 октября, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 октября, подписал указ об освобождении Дамира Сагынбаева от должности секретаря Совета безопасности республики.

President.kg Дамир Сагынбаев и Сооронбай Жээнбеков

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

Также глава государства подписал указ о снятии Омурбека Суваналиева с поста заместителя секретаря Совета безопасности.

Вместо него на эту должность президент назначил полковника Жаныбека Капарова, который до мая 2016 года возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Киргизии.

Причины кадровых перестановок администрация главы государства не озвучила, но поводом для них мог стать возникший в стране политический кризис, приведший к массовым беспорядкам.