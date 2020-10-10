Москва, 10 октября, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Чемпионат Европы (ЧЕ) по фехтованию нынешнего года, который должен был состояться в Минске, отменен из-за эпидемиологической ситуации. Об этом 10 октября рассказал президент Европейской конфедерации фехтования (EFC), президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Фехтование

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"Чемпионат Европы 2020 года в Минске отменен в связи с эпидемиологической ситуацией», — приводит его слова ТАСС.

Также Поздняков сообщил, что по решению конгресса EFC от 2019 года следующее европейское первенство по фехтованию состоится в 2021 году в болгарском Пловдиве.

«Точная дата пока не определена, но чемпионат должен пройти в первой половине июня», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЧЕ по фехтованию 2020 года, который должен был состояться в Минске с 16 по 21 июня, был перенесен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.