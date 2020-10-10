Минск, 10 октября, 2020, 13:40 — ИА Регнум. В Белоруссии по состоянию на 10 октября зарегистрировано 83 023 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Дарья Драй ИА REGNUM

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76 983 ранее инфицированных выздоровели, 891 человек скончался.

За весь период эпидемии в Белоруссии было проведено 2 048 355 тестирований на SARS-CoV-2.

Отметим, за сутки в Белоруссии зарегистрировали 552 инфицированных, 440 человек выздоровели, шесть человек скончались, было проведено 25 048 тестирований.