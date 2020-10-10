Москва, 10 октября, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрировано 12 846 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Павел Соболев ИА REGNUM В инфекционной больнице

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Сообщается, что 12 846 заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлены в 85 регионах России. Таким образом, с начала пандемии в России выявлено уже 1 285 084 случаев COVID-19. Лидером по приросту числа заболевших является Москва — там за сутки выявлено 4105 новых случаев. При этом на втором месте — Санкт-Петербург — там за сутки выявлен 501 случай.

За прошедшие сутки выявлено 197 смертей от последствий коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число смертей от COVID-19 с начала пандемии достигло 22 454.

Напомним, что в последние недели в России заметно увеличился суточный прирост числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Тем не менее, власти пока не решаются возобновлять серьезные ограничения и лишь призывают граждан соблюдать масочно-перчаточный режим.