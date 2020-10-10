Ростов-на-Дону, 10 октября, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 269 человек. Этот показатель выше, чем днём ранее на четыре человека. Тем самым на Дону обновлён суточный рекорд по заражениям SARS-CoV-2, передаёт ИА REGNUM 10 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

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Чуть сократился процент случаев заболевания COVID-19 среди пожилых людей старше 66 лет — 20,5%. 8,5% Новых носителей инфекции — дети.

С начала пандемии в Ростовской области число случаев заражения коронавирусом достигло 24 тыс. 352 человек.