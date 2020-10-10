Ташкент, 10 октября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. По состоянию на утро 10 августа в Узбекистане выявили 112 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а общее число зарегистрированных в республике случаев заражения SARS-CoV-2 составило 60 562, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек в маске

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Три новых случая заражений зарегистрировали в Ташкенте, 21 — в Ташкентской области, пять — в Хорезмской области, 12 — Кашкадарьинской области, семь — в Сурхандарьинской области, семь — в Каракалпакстане, 30 — в Наманганской области, 15 — в Самаркандской области, два — в Навоийской области и десять в Джизакской области.

Дополнительно сообщается о регистрации еще двух летальных исходов заболевания.

2732 пациента проходят в данный момент лечение. 57 330 ранее инфицированных выздоровели, что составляет 95% от общего числа инфицированных.