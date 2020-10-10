Москва, 10 октября, 2020, 11:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 4105 случая заражения коронавирусом. Об этом 9 октября сообщил оперативный штаб столицы.

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Это на 404 случая больше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 3701 новых случая заражения.

Всего в Москве выявили 325 917 случаев заражения коронавирусом.