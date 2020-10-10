Москва, 10 октября, 2020, 10:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 12 846 новых случаев коронавируса. Об этом 9 октября сообщил оперативный штаб Москвы.

Алексей Колчин ИА REGNUM В лаборатории

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Это на 720 случаев заражения больше, чем сутками ранее, когда удалось выявить 12 126 носителей. Данный показатель является антирекордом за весь период распространения коронавируса в России.

Больше всего новых заражений в Москве — 4105 случаев. Далее следуют Санкт-Петербург — 501 и Подмосковье — 416.

Всего в России тесты определили 1 285 084 случая заражения коронавирусом.