Москва, 10 октября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что низкий уровень заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Китайской Народной Республике связан прежде всего с высокой дисциплиной населения и эффективными карантинными мерами. Об этом он заявил в интервью РБК.

Russian.news.cn Китайский город Ухань — районом пониженного риска

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Напомним, что в Китае с начала пандемии официально зарегистрирован только 85 521 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии. В последние месяцы в сутки в КНР регистрируют около десяти случаев COVID-19.

Альштейн считает, что если бы китайские власти скрывали реальную картину уровня заражения коронавирусом, но в КНР были бы тысячи зараженных, мир так или иначе знал бы об этом, но этого всего нет.

«Если бы бы были тысячи, то мы бы об этом знали», — сказал Альштейн.

Что касается причин, по которым в Китае фактически не распространяется коронавирус, то Альштейн видит их в высокой дисциплине китайцев.

«Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине. Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше и мы карантином ее задушить не сможем», — сказал он.

Кроме того, Альштейн обратил внимание, что Китай до сих пор в достаточной степени закрыт согласно стратегии «трех Т» (traffic, testing, tracing) и все запреты строго соблюдаются.