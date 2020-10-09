Рим, 9 октября, 2020, 23:37 — ИА Регнум. В Италии фиксируется немало случаев заражения коронавирусом школьников и студентов, но заражения эти происходят в основном не в зданиях учебных заведений, заявил в пятницу, 9 октября, заместитель директора по стратегическим проектам Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуерра.

(сс) Jill Carlson Школьник в маске

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

В школах и вузах достаточно безопасно, там соблюдаются необходимые ограничения, учащиеся заражаются в большинстве случаев в транспорте (в том числе школьном) и на прогулках, сказал Гуерра.

По даннымна 9 октября, в Италии умерли36 111человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на28(днем ранее — на22). Выздоровели237 549человек, за сутки этот показатель увеличился на1186(днем ранее — на1060). Число подтвержденных носителей выросло на5372(днем ранее — на4458) — это самый высокий показатель с начала апреля 2020 года. Антирекордные показатели фиксируются третий день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет343 770. В настоящее время заражены70 110человек — на4158больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт ужечуть большедвух месяцев, за это время увеличилосьпочти в шестьраз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.