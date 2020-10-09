Рим, 9 октября, 2020, 23:11 — ИА Регнум. Декрет правительства Италии о продлении и усилении антикоронавирусных ограничений оставляет неизменными правила масочного режима на рабочих местах, сообщили в пресс-службе правительства в пятницу, 9 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работники кафе в масках

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Действует прежняя логика противодействия новым заражениям в процессе трудовой деятельности, использование масок — один из основных ее элементов.

По даннымна 9 октября, в Италии умерли36 111человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на28(днем ранее — на22). Выздоровели237 549человек, за сутки этот показатель увеличился на1186(днем ранее — на1060). Число подтвержденных носителей выросло на5372(днем ранее — на4458) — это самый высокий показатель с начала апреля 2020 года. Антирекордные показатели фиксируются третий день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет343 770. В настоящее время заражены70 110человек — на4158больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт ужечуть большедвух месяцев, за это время увеличилосьпочти в шестьраз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.