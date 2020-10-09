Париж, 9 октября, 2020, 22:06 — ИА Регнум. Во Франции всего за время пандемии умерли 32 583 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 62 пациента. Об этом в пятницу, 9 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Russian.news.cn Эпидемия Коронавируса во Франции

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 20 339 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 691 тыс. Ранее, 7 и 8 октября, во Франции было зафиксировано более 18 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, 9 октября из-за распространения пандемии SARS-CoV-2 была отменена ежегодная однодневная гонка Париж — Рубе, которая должна была состояться 25 октября.