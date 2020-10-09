Баку, 9 октября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе не используются истребители F-16 ВВС Турции, заявил 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

Текст интервью опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.

По его словам, истребители F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в учениях.

«В прошлом году Азербайджан и Турция провели 10 совместных учений. Турция — наш союзник, и здесь принято проводить военные учения, в том числе с участием ВВС. Так что истребители F-16 на земле, они не летают, не участвуют ни в каких боях», — заявил Алиев.

При этом он не отрицал использования турецкого оборудования и турецкого оружия.

«Но не только турецкое оружие, — продолжал он, — но и российское, и израильское, и белорусское, и украинское оружие и так далее. Потому что сегодня у нас более широкая география закупок военной техники, и мы за это платим. Если вы посмотрите, как и где Армения получает свое оружие, вы увидите, что они не в состоянии платить за имеющееся у них оружие. Они получают оружие от своих союзников бесплатно, а мы покупаем его», — добавил Алиев.

Кроме того, президент Азербайджана сообщил, что Турция поддерживает Баку исключительно в политическом и дипломатическом плане.