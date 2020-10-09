Москва, 9 октября, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Жилье в России дорожает преимущественно в сегменте «эконом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 октября сообщил экономист Василий Колташов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По его словам, рост цен на недвижимость в России связан со снижением ключевой ставки Центрального банка, а также снижением ставки по ипотеке и появлением льготной ипотеки. Но это повышение носит своеобразный характер.

«Например, недвижимость большой площади не дорожает в цене. Я имею в виду трёхкомнатные квартиры и двухкомнатные большие квартиры. Здесь наблюдается проблема: платежеспособность покупателя ушла вниз. Тем не менее по регионам мы наблюдаем повышение цены, и это говорит о том, что работают те факторы, которые я перечислил. Но работа этих факторов носит специфический характер. Есть сегменты, где наблюдается минус, и эти сегменты хорошо заметны и в Москве, и в Подмосковье», — сказал Колташов.