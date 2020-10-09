Москва, 9 октября, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Будут ли вводиться в Москве новые ограничения или нет, станет ясно на следующей неделе. Об этом мэр столицы Сергей Собянин 9 октября написал в своём блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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"Следующая неделя будет во многом решающей», — отметил мэр.

Собянин уточнил, что если в городе получится обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то рост заболеваемости коронавирусом может прекратиться. Это позволит не вводить новых ограничительных мер.