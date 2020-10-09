Санкт-Петербург, 9 октября, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 9 октября внес очередные изменения в постановление областного правительства о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Они касаются деятельности развлекательного характера в районах так называемой «красной» зоны — с наибольшим числом заразившихся коронавирусом.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

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Согласно новому документу, парки развлечений в «красной» зоне могут работать только на улице, за пределами зданий и сооружений, с обязательным использованием персоналом и посетителями масок и безопасной дистанции. В парках развлечений «жёлтой» и «зелёной» зон требуются только маски и можно работать в помещениях.

Кроме того, детские развлекательные центры и игровые комнаты в «красной» зоне могут работать при заполняемости до 12 человек, но не более одного человека на 4 кв. метра, с обязательным использованием масок. В двух других зонах этих ограничений нет.

Днем ранее власти Ленобласти скорректировали правила работы кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, МФЦ и учреждений дополнительного образования в «красной» и «жёлтой» зонах.

В Ленинградской области за 8 октября выявлено 97 новых носителей SARS-CoV-2, это на шесть случаев больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии заразились 8932 жителя, из них 5755 выздоровели, в том числе 29 человек за прошедшие сутки. 100 человек умерли с начала пандемии.