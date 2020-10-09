Москва, 9 октября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 октября обратился к жителям столицы в эфире Первого канала. Руководитель столицы попросил горожан «продержаться несколько месяцев».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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"Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, соблюдать требования врачей. Все это понятно. Но нам еще надо продержаться несколько месяцев», — заявил мэр.

Он отметил, что ожидается массовое производство вакцины против коронавируса.

«Но для этого надо собраться, сконцентрироваться и сделать все возможное для того, чтобы избежать какого-то коллапса», — посоветовал Собянин.

Он также отметил, что по ситуации в городе власти дают населению полную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ежедневно увеличивается число случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 3,7 тыс. случаев заражения, более 1 тыс. человек были госпитализированы.