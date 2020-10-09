Москва, 9 октября, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Обвинения американской стороны в адрес России, Ирана и Китая в попытках помешать США получить вакцину от COVID-19 «голословны и смешны». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Вакцина

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"Подобная риторика, скорее, от досады и профессиональной ревности. Хорошо, что ещё не предложили наложить санкции на РФ за разработку «Спутник V» под предлогом очередного мифического вмешательства», — отметил парламентарий.

Если серьезно, Вашингтон не раз демонстрировал методы недобросовестной конкуренции, напомнил глава комитета, пандемия в этом плане оказалась не исключением.

«Россия совершенно точно никому не мешает и не препятствует. Напротив, мы готовы к самому широкому сотрудничеству в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это общемировой вызов», — подчеркнул Слуцкий.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в том, что они пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавируса.