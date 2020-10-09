Санкт-Петербург, 9 октября, 2020, 11:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выявили на восемь зараженных коронавирусом больше, чем днем ранее. Об этом сообщает 9 октября федеральный оперативный штаб. За сутки в городе обнаружили 469 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь в «Ленэкспо»

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Продолжается стабильный рост этого показателя — примерно с 20 августа. К настоящему моменту в Петербурге в общей сложности зафиксировали 46 562 случая с начала марта. Суточный показатель постепенно приближается к результатам, которые город демонстрировал в середине мая, в разгар первой волны пандемии.

Выздоровело от COVID-19 с начала пандемии 30 847 человек, включая 235 человек за последние сутки, что на четыре случая больше, чем днем ранее. Умерли в Петербурге от COVID-19 более 3,1 тыс. человек.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли еще у 12 126 граждан, их общее число достигло 1 272 238 человек.

Напомним, с 12 октября пациентов с COVID вновь примут «Ленэкспо» и Госпиталь для ветеранов войн.