Варшава, 9 октября, 2020, 09:38 — ИА Регнум. Польский иммунолог Павел Гжесевский в интервью для Polskie Radio 24 заявил, что школы при сегодняшнем отсутствии дистанционного обучения являются основным источником распространения коронавируса.

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Гжесевский подчеркнул, что в настоящее время эпидемия распространяется в результате межличностных контактов на многих уровнях: на работе, в школе, во время общественных мероприятий и в медицинских учреждениях.

«Показатели воспроизводства вируса на данный момент таковы, что его коэффициент составляет от 1,5 до 1,7. Это означает, что 10 человек заражают 15 человек и далее экспоненциально», — сказал он.

По мнению иммунолога, нужно срочно вводить очень серьезные ограничения, особенно в общении людей друг с другом. «Поэтому мы должны приостановить все ненужные прямые встречи с участием большого количества людей», — подчеркнул врач.

Гжесевский считает, что главными причинами второй волны явились массовые мероприятия: выборы, поездки на каникулы, свадьбы и открытие школ. «У нас нет убедительных доказательств этого, но кажется, что школы являются самым важным звеном в передаче вируса, потому что дети страдают бессимптомно, то есть мы не знаем, какие дети приносят домой инфекцию», — заключил иммунолог.