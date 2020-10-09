Москва, 9 октября, 2020, 07:38 — ИА Регнум. Заявление начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова по поводу вероятного ужесточения ограничений для жителей Москвы, в случае пренебрежением ими уже введенных правил, обсудили пользователи интернета. Граждане оставили комментарии 8 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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Многие комментаторы не поняли смысл ужесточения ограничений. По их видению, раз в России уже имеются лекарства и даже создана вакцина против коронавируса, то не стоит нарушать прежний образ жизни граждан. Кроме того, многие чиновники своим примером показали, что перенесли новое заболевание без особых осложнений.

«А в чем проблема? Многие из правительства болели и по ним не скажешь, что есть какие-то осложнения. Есть кто вообще в кабинете пересидел 2 недели. Или речь идет о том, что мы получаем разные по качеству с ними медицинские услуги? А как же оптимизация по стране, она для каких целей была?», — пишет пользователь Игорь.

Другие увидели в вероятном ужесточении один из пунктов некоевого сценария. Граждане уверены, что данные меры были запланированы задолго до появления информации о неблагоприятной статистике по коронавирусу в Москве.

«Чего-то не состыковывается. Июль, август, сентябрь народ также «соблюдал» ношение масок, как и в октябре, но кол-во заболевших пошло вверх, причём резко, только в конце сентября. И, кстати, о начале второй волны с 20 сентября говорили ещё весной. Очень дальновидно я бы сказала», — пишет Алёна К.

Многих возмутило требование властей, чтобы люди старшего поколения работали только из дома. По мнению пользователей, многие виды профессии не подразумевают удалённой работы, а прожить на одну только пенсию в России, считают граждане, крайне тяжело.

«Люди старше 65 должны работать из дома))) у полстраны работы нет, одни приезжие, откуда у людей за 65 работа, так ещё и требование, чтобы работали из дома», — пишет Денис Д.

Многие связали отмену проездных для учащихся в школьных заведениях на более долгий срок, нежели двухнедельные каникулы, с тем, что власти Москвы уже запланировали ввести ужесточение.

«Школы отправили на каникулы до 18.10, а проездные школьников отключили до 28.10 — уже нескладуха. Уже заставляют отправлять людей на удаленку, соответственно и на оклады это будет влиять, как бы они не говорили там», — написал пользователь Макс.

Большинство комментаторов оказалось едино во мнении, что те требования к гражданам, которые предъявляют представители власти, не способствует торможению распространению новой коронавирусной инфекции. По мнению комментаторов, необходимо формировать сильную систему здравоохранения, а не перекладывать ответственность на обычных жителей.

«Вместо, того, чтобы строить современные больницы и нормально лечить людей, от всех болезней. Они просто всех закрывают на карантин, понимая, что в общественном транспорте невозможно соблюдать социальную дистанцию. Маски и перчатки не спасают ни от чего», — пишет Игорь С.

Напомним, 8 октября начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что власти Москвы могут прибегнуть к более жестким мерам в случае, если жители будут пренебрегать уже введенными ограничениями в связи с пандемией коронавируса.