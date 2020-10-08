Милан, Италия, 8 октября, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Спикер Европарламента Давид Сассоли в четверг, 8 октября, ушел на самоизоляцию.

Francesca Minonne Давид Сассоли

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Ранее у одного из его сотрудников был выявлен коронавирус.

По данным источников в Европарламенте, тесты Сассоли показывают отрицательный результат, и никаких симптомов у него также нет, сообщают итальянские СМИ.