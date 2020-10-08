Спикер Европарламента ушел на самоизоляцию
Милан, Италия, 8 октября, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Спикер Европарламента Давид Сассоли в четверг, 8 октября, ушел на самоизоляцию.
Francesca Minonne
Давид Сассоли
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»
Ранее у одного из его сотрудников был выявлен коронавирус.
По данным источников в Европарламенте, тесты Сассоли показывают отрицательный результат, и никаких симптомов у него также нет, сообщают итальянские СМИ.